Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin arazide dedektör köpeğiyle yaptığı aramada toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, uyuşturucuyu gömdüğü belirlenen G.B.'yi gözaltına aldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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