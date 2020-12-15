Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyounda bir miktar uyuşturucu geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Miror'un katıldığı operasyonda otomobilde yapılan aramada 90 gram sentetik uyuşturucu ile 2 extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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