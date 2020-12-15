Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Narkotik köpeği Miror'un katıldığı operasyonda otomobilde yapılan aramada 90 gram sentetik uyuşturucu ile 2 extacy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyounda bir miktar uyuşturucu geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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