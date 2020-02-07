Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 38,05 gram esrar, 13,46 gram Metamfetamin, 3,3 gram Bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma apararatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca, ele geçilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.