Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri ortak çalışmada, Adıyaman-Kahta- Siverek kara yolu üzerinde plakası belirtilmeyen bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, aracı Narince Jandarma Karakolu önünde durdurdu.

Ekipler ile narkotik köpeği "Balım", araç içerisinde yaptıkları aramada, 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirdi.

Araç sürücüsü N.K, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Adıyaman Il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte müşterek yapılan istihbari çalısmalar neticesinde uyusturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç 01.01.2018 günü Kahta-Siverek Karayolu üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolunda durdurulmuştur. Araçta uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada zulalanmis şekilde (1630) gr. kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü N.K. adli işlem yapılmak üzerine gözaltına alınmıştır. Adıyaman Il Jandarma Komutanlığı olarak Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında, yılmadan ve yorulmadan terör ve uyuşturucu ile etkin mücadeleye halkımızın da bizlere olan desteği ile kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa
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