Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 paket halinde 19 gram bonzai ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 paket halinde 19 gram bonzai ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 10 paket halinde 7 gram bonzai ele geçirildi.

Şahsı gözaltına alan ekipler, evinde yaptıkları aramada 16 paket halinde, toplam 12 gram bonzai ve paketleme için kullanılan defter yaprakları ele geçirdi.

Evde bulunan B.G. ve M.S.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ve B.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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