Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 paket halinde 19 gram bonzai ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Adıyaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 paket halinde 19 gram bonzai ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Altınşehir
Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 10 paket halinde 7 gram bonzai ele geçirildi.
Şahsı gözaltına alan ekipler, evinde yaptıkları aramada 16 paket halinde, toplam 12 gram bonzai ve paketleme için kullanılan defter yaprakları ele geçirdi.
Evde bulunan B.G. ve M.S.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ve B.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:20 Kaynak: AA
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