Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 paket eroin ele geçirildi.
Adıyaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 paket eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Zey köyü Karadağ
mevkisinde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendiği Y.G, T.G. ve Y.K'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 2 paket eroin ile şırınga içerisinde bir miktar sıvı eroin maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:03 Kaynak: AA
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