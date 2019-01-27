Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 paket eroin ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 paket eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Zey köyü Karadağ mevkisinde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendiği Y.G, T.G. ve Y.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 2 paket eroin ile şırınga içerisinde bir miktar sıvı eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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