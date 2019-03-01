Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen I.Y. (19) ve M.K'yi (20) yakalamak üzere adreslerine operasyon düzenledi.

Evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:26 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kahta, Adıyaman, Güncel
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