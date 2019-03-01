Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde 2 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen I.Y. (19) ve M.K'yi (20) yakalamak üzere adreslerine operasyon düzenledi.
Evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:26 Kaynak: AA
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