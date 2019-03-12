Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'daki operasyonda 614 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'daki operasyonda 614 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu.



Ekipler, araçta yaptıkları aramada 614 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.



Olayla ilgili araçta bulunan S.G, İ.B. ve R.K, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. ile İ.B, tutuklanırken R.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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