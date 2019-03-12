Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahta ilçesinde M.K. ve M.B'ye ait farklı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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