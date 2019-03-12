Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman Kahta
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahta ilçesinde M.K. ve M.B'ye ait farklı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.