Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da 12 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da 12 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında, 12 gram eroin ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:08 Kaynak: AA
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