Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da 12 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da 12 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında, 12 gram eroin ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]