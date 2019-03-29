Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Mara Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.E'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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