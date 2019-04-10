Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 80 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 80 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Nissibi köprüsünde yol kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri 2 şüpheli üzerinde üst araması yaptı. Aramada 80 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:55 Kaynak: AA
Gerger, Adıyaman, Güncel
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