Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 80 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 80 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Nissibi köprüsünde yol kontrolü gerçekleştirdi.



Ekipler, durumundan şüphelendikleri 2 şüpheli üzerinde üst araması yaptı. Aramada 80 gram toz esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı