Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin 3 yerinde oluşturulan uygulama noktalarında, şüphe üzerine 3 otomobilin sürücüleri durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, toplam 330 gram uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler araçlardaki K.A., H.Ö., B.B., B.K., Y.G., M.Ç., A.L., A.D., A.B., H.D., K.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:15 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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