Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin 3 yerinde oluşturulan uygulama noktalarında, şüphe üzerine 3 otomobilin sürücüleri durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, toplam 330 gram uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler araçlardaki K.A., H.Ö., B.B., B.K., Y.G., M.Ç., A.L., A.D., A.B., H.D., K.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



- Adıyaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin