Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:36 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kahta Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Karşıyaka
Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan İbni Mirza Parkında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen M.Ö. (28), M.U.B. (22) ve Y.Ç isimli şahısları yakalayan ve üst araması yapan ekipler, motosiklet kaskına saklanmış 7 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlılar, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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