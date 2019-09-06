Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
41 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:24 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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