Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

41 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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