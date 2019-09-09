Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

25 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen H.E.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 bin lira ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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