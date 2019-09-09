Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
50 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:54 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen iki kişinin ev ve ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda hassas terazi ile 100 gram satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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