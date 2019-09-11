Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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