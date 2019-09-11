Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kök hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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