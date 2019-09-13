Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol noktasında A.İ. idaresindeki bir otomobil durduruldu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
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