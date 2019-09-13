Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol noktasında A.İ. idaresindeki bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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