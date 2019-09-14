Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
40 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bulunan H.O. ile G.O'ya ait iki eve operasyon düzenledi.
Evlerde, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 92 kök hint keneviri, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler H.O. ile G.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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