Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine S.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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