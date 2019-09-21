Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler otomobildeki İ.U., İ.Ö. ve İ.S'nin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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