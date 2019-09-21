Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki İ.U., İ.Ö. ve İ.S'nin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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