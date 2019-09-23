Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

27 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Kızılcapınar köyü mevkisinde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan ve plakası belirtilmeyen otomobilde bulunan A.D, H.Ö, E.D. ve M.Ö. adlı şüphelilerin üst aramasında 12 gram eroin, 5 gram toz esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis şebekesine yapılan operasyonda evin her yerinden para çıktı! Polis saya saya bitiremedi
Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:56:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]