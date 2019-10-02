Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

1 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki 8 kişi üzerinde yapılan aramalarda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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