Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki 8 kişi üzerinde yapılan aramalarda 47 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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