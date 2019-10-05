Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler 47 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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