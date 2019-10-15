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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da 387 gram esrar, 254 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da 387 gram esrar, 254 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 387 gram esrar ile 254 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si hakkında yasal işlem yapılırken 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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