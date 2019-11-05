Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a uyuşturucu ham maddesi getirildiği ihbarını aldı.
Ekipler, yolcu minibüsünde bulunan B.B'nin üst aramasında sentetik uyuşturucu maddesinde kullanılan 45 gram ham uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesinden 5 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi yapıldığı öğrenildi.