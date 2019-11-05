Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:32 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada çeşitli operasyonlar düzenledi.
Ekiplerin operasyonlarında, 808 gram sentetik uyuşturucu maddesinde kullanılan ham madde, 44 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
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