Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada çeşitli operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin operasyonlarında, 808 gram sentetik uyuşturucu maddesinde kullanılan ham madde, 44 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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