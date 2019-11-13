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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tütün içerisine enjekte edilen 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tütün içerisine enjekte edilen 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada bir evde yapılan aramada tütün içerisine enjekte edilen 566 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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