Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.K'yi durdurdu.
Ekipler şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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