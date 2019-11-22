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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.K'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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