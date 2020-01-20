Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan M.S, F.S. ve C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, çalışmalar sonucunda iş yerinde yaptıkları operasyonda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler