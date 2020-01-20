Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

10 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda iş yerinde yaptıkları operasyonda 556 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S, F.S. ve C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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