Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği 3 şüpheliyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üstlerinde yaptıkları aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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