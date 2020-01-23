Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği 3 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üstlerinde yaptıkları aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]