Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli araçlar üzerinde çalışma başlattı.
Ekipler, Altınşehir mahallesinde plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan otomobil polis ekiplerince Küçük Sanayi Sitesi kavşağında yakalandı.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.K. ile F.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan otomobil sürücüsü F.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uygulandığı öğrenildi.