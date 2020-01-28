Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da otomobil içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da otomobil içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli araçlar üzerinde çalışma başlattı.

Ekipler, Altınşehir mahallesinde plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan otomobil polis ekiplerince Küçük Sanayi Sitesi kavşağında yakalandı.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ile F.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan otomobil sürücüsü F.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uygulandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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