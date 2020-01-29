Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesi Tütenocak köyünde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisini alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler M.Y'ye ait bir evde yaptığı aramada, 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 65 kilogram el yapımı şarap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y, işlemleri için karakola götürüldü.