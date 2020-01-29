Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.D. ile Y.A. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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