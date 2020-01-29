Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.D. ile Y.A. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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