Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Polis ekiplerini fark eden otomobil içerisindeki şüpheli, cebinde bulundurduğu paketi camdan dışarı attı.

Ekiplerin dikkati sayesinde bulunan pakette yapılan aramada, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ile A.K. sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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