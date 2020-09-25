Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 779 gram sentetik uyuşturucu ile 214 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 779 gram sentetik uyuşturucu ile 214 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.U. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:31 - Kaynak: AA
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