Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kahta merkezinde iki adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler M.K. ve M.B.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

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