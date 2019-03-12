Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından, Kahta merkezinde iki adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler M.K. ve M.B.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:44 Kaynak: DHA
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