Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, 2 farklı noktada düzenlediği operasyonda 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 550 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.S., F.S. ve C.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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