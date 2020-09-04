Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 336 kök Hint keneviri ile 30 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çamlıca köyünde 3 kişinin bahçelerinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen bahçelere düzenlenen operasyonda toplam 336 kök Hint keneviri ile 30 kilogram esrar ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyulurken, 3 şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:19 - Kaynak: DHA
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