Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 73 uyuşturucu hap ile 3,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 73 uyuşturucu hap ile 3,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan V.G, Ö.A. ve Y.B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika