ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

27.09.2022 12:41

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 96 gram metanfetamin, 5 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis ekipleri, otomobilde bulunan M.E.D., A.K. ve M.N.S.'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika

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