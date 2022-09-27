ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 96 gram metanfetamin, 5 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis ekipleri, otomobilde bulunan M.E.D., A.K. ve M.N.S.'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika