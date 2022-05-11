ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Şubesi ekiplerince Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar, koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.