ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Şubesi ekiplerince Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar, koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika