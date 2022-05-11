ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

11.05.2022 17:43

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Şubesi ekiplerince Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar, koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement