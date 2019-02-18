Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu : 5 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu : 5 Gözaltı

18 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu : 5 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Operasyonda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele konusunda ekiplerin çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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