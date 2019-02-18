Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu : 5 Gözaltı
18 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Operasyonda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine de el konuldu.
Öte yandan uyuşturucuyla mücadele konusunda ekiplerin çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:20 Kaynak: İHA
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı