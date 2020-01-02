Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 adrese düzenlediği operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın katılımıyla yaptığı aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, A.Y, M.Ü.Ş, A.K, O.E. ve M.A. gözaltına alındı.

Bu arada, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmak ve çeşitli suçlardan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı
'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika
17:46 Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
17:45 Günün Özeti - Son Dakika
17:45 Libya tezkeresi kabul edildi - Son Dakika
17:40 Dodurga'ya spor kompleks alanı - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]