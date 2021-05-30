Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde toplu halde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada metamfetamin ve bonzai ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E.'nin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

- Adıyaman - Adıyaman

Son Dakika

Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü

Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı

Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde

22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı

Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı

Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor

İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu

Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var