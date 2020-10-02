Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan M.F.İ, A.B, S.A, Ö.Ç, R.G. ve M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu