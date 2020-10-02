Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen çeşitli uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonlarda 12,3 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.F.İ, A.B, S.A, Ö.Ç, R.G. ve M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:03 - Kaynak: AA
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