Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler Z.A.Ö'yi kent merkezindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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