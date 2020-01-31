Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler Z.A.Ö'yi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti