Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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