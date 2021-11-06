Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler otobüste yolcu L.T'ye ait bagajda deterjanla streç filme sarılmış 2 kilo 30 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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