ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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